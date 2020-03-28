İstanbul'da sahte kolonya üreten depoya baskın

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de kolonya ile dezenfektan ürünlerin fiyatları yüzde yüz arttı.

Bunu fırsat bilen sahte üreticiler de kaçak yollarla kolonya ve temizlik malzemeleri üretimine başladı.

Bu yönde çalışmalarını sıkılaştıran Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kendilerine gelen “Dezenfektan ürünlerin taklitlerini üretip piyasaya sürüyorlar” şeklindeki bir ihbar üzerine harekete geçti.

DEPOYA BASKIN DÜZENLENDİ

Konuyla ilgili önce Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü bilgilendirildi. Yapılan hazırlıkların ardından Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, Yenigün Mahallesi 601. Sokak’ta belirtilen adrese baskın düzenledi.

Ortaklaşa gerçekleşen operasyonda merdiven altı imalathaneye dönüştürülen depoda şişe ve bidonlara doldurularak satışa hazır hale geçtirilmiş; 35 koli Ak-Tem antibakteriyel el temizleme sıvısı, 15 koli limon kolonyası ile 5 adet tonix profesyonel el temizleme sıvısı ele geçirildi.

RUHSATSIZ İŞYERİ MÜHÜRLENDİ

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede işyerinin ruhsatı olmadığı ve imalathaneyi kuran M.C.’nin kolonya üretme izninin olmadığı ortaya çıktı. Üretim izni olmadan merdiven altı kaçak üretim yapılan ruhsatsız işyeri, zabıta ve polislerce müştereken mühürlendi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Koronavirüs salgını nedeniyle artan dezenfeksiyon ürünü ve kolonya ihtiyacını fırsat bilerek sahte üretim yaptığı tespit edilen M.C., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.