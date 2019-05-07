taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.139
Euro
6.8861
Altın
1283.02
Borsa
92982.27
Gram Altın
252.946

İstanbul'da sahte para operasyonu: 8 gözaltı

Bağcılar’da düzenlenen operasyonda, 20 liralık banknotlar halinde sahte 5 milyon 700 bin lira ile 2 milyon sahte ABD doları ele geçirildi.

İHA | 07.05.2019 - 09:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.A. liderliğindeki bir şebekenin, yüklü miktarda sahte dolar ve Türk lirası bastığını tespit etti.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kalpazanları takibe alan emniyet güçleri, 3 Mayıs’ta bir adrese düzenledikleri operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.

7 MİLYON SAHTE PARA

Adreste yapılan aramada, kesimi yapılmış 20 liralık banknotlar halinde sahte 5 milyon 700 bin TL, 100 dolar halinde sahte 2 milyon Amerikan doları para ile sahte para imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 Mayıs’ta adliyeye sevk edildi. Şebeke üyelerinin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

İstanbul'da sahte para operasyonu: 8 gözaltı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

922
YSK Başkanı Güven'den karar sonrasında ilk açıklama

YSK Başkanı Güven'den karar sonrasında ilk açıklama

131
AB'den Türkiye'ye sondajı durdurma çağrısı

AB'den Türkiye'ye sondajı durdurma çağrısı

120
Saadet Partisi adayını CHP lehine çekebilir

Saadet Partisi adayını CHP lehine çekebilir

198
Meral Akşener YSK kararını yorumladı

Meral Akşener YSK kararını yorumladı

285
The New York Times'ın seçim yorumu

The New York Times'ın seçim yorumu

163
Türkiye düşmanı Kati Piri'den İstanbul açıklaması

Türkiye düşmanı Kati Piri'den İstanbul açıklaması

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir