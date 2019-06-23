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İstanbul'da sandıklar kapandı

Ekrem İmamoğlu mu? Binali Yıldırım mı? İstanbullular sandığa gitti, tercihini yaptı.

AA | 23.06.2019 - 17:00..
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İstanbul'da sandıklar kapandı

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali" kararı üzerine, İstanbullular sandık başına gitti.

4 PARTİNİN ADAYI SEÇİME GİRDİ

Bugünkü seçimde İstanbul, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarıştı.

İstanbul'da sandıklar kapandı

10 MİLYON 560 BİN 963 KİŞİ SANDIĞA GİTTİ

31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanıldı. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamadı.

İstanbul'da sandıklar kapandı

İstanbul'un 39 ilçesinde, 62'si cezaevi, 156'sı seyyar olmak üzere toplamda 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için tüm ilçelerde seyyar sandıklar oluşturuldu.

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