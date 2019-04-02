İstanbul'da sayım durduruldu

İstanbul İl Seçim Kurulu, AK Parti'nin itirazı üzerine birçok ilçede geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. Oylar yeniden sayılmaya başlarken CHP'den itiraz geldi. İstanbul İl Seçim Kurulu itirazı değerlendirerek oy sayım işlemini tedbiren durdurdu.
AK PARTİ: FARK KAPANIYOR CHP PANİĞE KAPILDI
Sayımın durdurulmasına ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada Yavuz "İlçe seçim kurullarının özellikle bazı ilçe seçim kurullarının verdiği karar üzerine sayıma başlanılmasının ardından, geçersiz oyların AK Parti lehine yazılmaya başlandığını görünce CHP paniğe kapıldı, soluğu İl Seçim Kurulu'nda aldı." ifadelerini kullandı