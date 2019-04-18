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İstanbul'da seçim sonuçları

Seçimler sona erdi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı.

İHA | 18.04.2019 - 08:45..
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31 Mart seçimlerinin üzerinden 17 gün geçtikten sonra İstanbul'da sonuca ulaşıldı.

Yerel seçimlerinin sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

Tutanağa göre, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için 4 milyon 156 bin 36 oy kullanıldı.

Ayrıca Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar 103 bin 364, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Selim Kotil 27 bin 87, Türkiye Komünist Partisi Adayı Zehra Güner Karaoğlu 10 bin 349, Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel 15 bin 428, Demokrat Parti Adayı Ersan Gökgöz 22 bin 268, Demokratik Sol Parti Adayı Muammer Aydın da 30 bin 884 oy aldı.

İstanbul'da seçim sonuçları

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