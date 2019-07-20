İstanbul'da Senegalliler ve Cezayirliler finali izledi

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32. kez gerçekleştirilen ve kazanan tarafın 4,5 milyon dolar para ödülü alacağı turnuvanın finalinde, Senegal ile Cezayir, Uluslararası Kahire Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaştı.

DÜĞÜN SALONU KİRALADILAR

İstanbul'da yaşayan bine yakın Senegalli, Fatih'te kiraladıkları bir düğün salonunda dev ekranda 2019 Afrika Uluslar Kupası Finali Senegal-Cezayir maçını izledi.

YÜZLERCE SENEGALLİ FİNALİ İZLEDİ

Senegal Derneği'nin organize ettiği etkinliğe, genç, yaşlı ve çocuk olmak üzere bine yakın Senegalli katıldı.

TAKSİM'DE CEZAYİRLİ VE SENEGALLİLERİN FİNAL SEYRDİ

Diğer taraftan, Taksim Talimhane Mahallesi'nde Cezayirliler ve Senegalliler başta olmak üzere Afrikalı birçok kişi, maçı kafelerde izledi.

Nargile, çay ve kahve eşliğinde takımlarını destekleyen taraftarlar, eğlenceli vakit geçirdi.