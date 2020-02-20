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İstanbul'da servis sürücüsüne 'taciz' dayağı

Lise öğrencisi erkek çocuğa cinsel istismar girişiminde bulunduğu belirlenen servis şoförü, çocuğun babası ve iki yakını tarafından dövüldü. Şüpheli, gözaltına alındı.

DHA | 20.02.2020 - 12:01..
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İstanbul Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeşilkent Mahallesi’ndeki Amasyalılar Caddesi üzerinde üç kişinin bir kişiyi dövdüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis kısa sürede olayın Yeşilkent Mahallesi Çiftlik Yolu üzerinde meydana geldiğini ve yarı çıplak bir kişinin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’ya ait araziye kaçtığını belirledi.

Ekipler, tarla içerisinde dayak yemiş yarı çıplak vaziyetteki servis şoförü Y.Y.’yi yakaladı.

İstanbul'da servis sürücüsüne 'taciz' dayağı

CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOLAR GÖNDERDİ

Olayla ilgili bulunduğu belirlenen M.Ş.Y., 16 yaşındaki oğlu Y.F.Y.’nin Beylikdüzü’ndeki bir lisede öğrenim gördüğünü, servis şoförünün oğluna cinsel içerikli videolar ve cinsel içerikli yazışmalar yaparak konuşmalar yaptığını anlattı. Baba M.Ş.Y, servis şoförü Y.Y. ile Yeşilkent’teki Çiftlik yolu üzerinde görüşme yapmak üzere buluştuklarını yanında da iki yakınının bulunduğunu, şüpheli ile kavga ettiklerini söyledi.

İstanbul'da servis sürücüsüne 'taciz' dayağı

LİSE ÖĞRENCİSİNİN İFADESİNE BAŞVURULACAK

Baba ile iki yakını ve servis şoförü Avcılar Firüzköy polis merkezi amirliğine götürüldü. ‘Çocuğun cinsel istismarı’ şüphelisi doktor kontrolüne götürülürken, lise öğrencisinin ifadesine de başvurulacağı kaydedildi.

İstanbul'da servis sürücüsüne 'taciz' dayağı

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Şüpheli Y. Y.'nin yerini polise bildiren yakındaki şantiyenin sahibi Fuat Şentürk, "İki kişinin, birisini dövdüğünü gördüm. Bana taciz olduğunu söylediler. Bir an empati yaptım. Bizim de çoluk-çocuğumuz var. Bunlara en ağır cezanın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Polisi aradım. Gelen ekiplere yerini tarif ettim, gidip aldılar. Böyle bir şey hepimizin başına gelebilir." dedi.

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