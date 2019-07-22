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İstanbul’da seyir halindeki araç alev aldı

Esenyurt ilçesinde gerçekleşen yangında, şans eseri ölen ya da yaralanan yok.

İHA | 22.07.2019 - 12:09..
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İstanbul Esenyurt E-5 yan yolda, seyir halindeki bir minibüs alev alev yandı.

Aniden alev alan minibüsteki sürücü son anda araçtan inerek canını kurtarırken, minibüsün yandığı o anlar kameraya yansıdı.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Akşam saatlerinde Esenyurt Haramidere Mevkii E-5 yan yolda seyir halindeki minibüs, bilinmeyen bir nedenden dolayı birden alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, minibüsü sağa çekerek son anda araçtan indi.

Aniden büyüyen yangınla minibüs adeta alev topuna dönerken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul’da seyir halindeki araç alev aldı

İstanbul’da seyir halindeki araç alev aldı İZLE

MİNİBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

İstanbul’da seyir halindeki araç alev aldı

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Şans eseri ölen yada yaralanın olmadığı yangın sırasında bölgede, trafik yoğunluğu oluştu.

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