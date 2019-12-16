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İstanbul'da sıcaklık artıyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi | 16.12.2019 - 09:14..
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Trakya'nın batısında aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer pus ve sis bekleniyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKIYOR

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerine çıkması, rüzgarın güney ve güneydoğu, zamanla doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

SICAKLIK 15 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Meteoroloji verilerine göre pazartesi sabahından itibaren güneş yine yüzünü gösterecek. Bu süre içerisinde sıcaklıkların 15 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da sıcaklık artıyor

İstanbul'da sıcaklık artıyor

İstanbul'da sıcaklık artıyor

İstanbul'da sıcaklık artıyor

İstanbul'da sıcaklık artıyor

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