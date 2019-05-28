taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0271
Euro
6.7487
Altın
1278.72
Borsa
87265.79
Gram Altın
247.935

İstanbul'da sıcaktan bunalanlar camilere koşuyor

Sıcak havadan yorulan oruçlu vatandaşlar camilerde uyuyarak iftar saatini bekliyor.

İHA | 28.05.2019 - 15:55..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Ramazan ayının son günleriyle birlikte etkisini artıran sıcak havalar oruç tutan vatandaşları da etkiledi.

Sıcak havalardan yorulan vatandaşlar Osmanlı döneminde inşa edilen kalın duvarlı serin camilerde ve cami avlularında uzanarak iftar saatini bekliyorlar.

SICAKLAR 30 DERECEYİ GÖRDÜ, NİYETLİLER CAMİLERE KOŞTU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ikazlardaki mevsim normalleri üzerindeki sıcaklar geldi. İstanbul’da bugün hava sıcaklığı 30 dereceyi gördü. Kentteki çok sayıda caminin avlusunda ve içerisinde uyuyan oruçlu vatandaşlar da dikkat çekti. Bu arada İl Müftülüklerinin belirlediği bazı camilerde vatandaşlarda Ramazan ayının son günlerinde itikafa girdiler.

İstanbul'da sıcaktan bunalanlar camilere koşuyor

CAMİLERDE UYKU SEANSI

Camide kalmaya, itikafa niyyet ederek girenlerin cami içerisinde uyumalarının uygun olduğu belirtildi. Osmanlı alimleri cami içerisine namaz kılmak için girenlerin, dünya kelamı konuşmalarının yasak olduğunu, uyumalarının da mekruh olduğuna ilişkin fetvaları bulunuyor. Ancak, yolcu ve misafir olanların (seferiler) camide uyumalarına müsaade ediliyor.


İstanbul'da sıcaktan bunalanlar camilere koşuyor

İstanbul'da sıcaktan bunalanlar camilere koşuyor

İstanbul'da sıcaktan bunalanlar camilere koşuyor

İstanbul'da sıcaktan bunalanlar camilere koşuyor

İstanbul'da sıcaktan bunalanlar camilere koşuyor

İstanbul'da sıcaktan bunalanlar camilere koşuyor

İstanbul'da sıcaktan bunalanlar camilere koşuyor

İstanbul'da sıcaktan bunalanlar camilere koşuyor

İstanbul'da sıcaktan bunalanlar camilere koşuyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İmamoğlu ile Yıldırım arasında çekişmeli süreç

İmamoğlu ile Yıldırım arasında çekişmeli süreç

673
Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında satırlı kavga

Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında satırlı kavga

1223
Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetici oldu

Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetici oldu

743
Amerikan koleji öğrencilerinin trafikte mezuniyet kutlaması

Amerikan koleji öğrencilerinin trafikte mezuniyet kutlaması

264
CHP erken terhise karşı çıktı

CHP erken terhise karşı çıktı

248
Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

227
Google'dan Huawei'ye bir hamle daha

Google'dan Huawei'ye bir hamle daha

105
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir