İstanbul’da geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağışlara rağmen son günlerde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Termometrelerin göstergeleri 30 dereceye yaklaşırken, sıcaklardan bunalan vatandaşlar ise kendilerini sahillere attı.

KENDİLERİNİ MARMARA DENİZİ'NE BIRAKTILAR

Kadıköy sahilindeki kumsallara kimi aileleriyle kimi arkadaşlarıyla gelirken vatandaşlar, kendilerini Marmara Denizi’ne bırakarak denizin keyfini çıkardı.

Denizin keyfini doyasıya çıkardıkları sıralarda konuşan gençler, aşırı sıcaktan bunaldıklarını ve serinlemek için denize geldiklerini anlattı. Gençler, arkadaş grubu olarak toplandıklarını ve yüzerek serinlemek için haftada ya da 2 haftada bir denize geldiklerini söyledi.

Öte yandan denize giren vatandaşlar, drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da sıcaktan bunalanlar kendini denize attı VİDEO





