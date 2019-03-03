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İstanbul’da silahlı çatışma: 3 ölü, 3 yaralı

İstanbul Arnavutköy’de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İHA | 03.03.2019 - 20:27..
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Olay, Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında dolmuş kahyalığı yüzünden husumet bulunan iki grup tartıştı.

İstanbul’da silahlı çatışma: 3 ölü, 3 yaralı

3 ÖLÜ 3 YARALI

Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup, uzun namlulu silahlarla çatışmaya girdi. Yaşanan çatışmada vurulan akrabalar Şahin Yıldız, Fırat Yıldız ve Hasan Yıldız hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine, çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

SİLAHLI ÇATIŞMA

Yaralıların hastaneye kaldırılması üzerine tarafların akrabaları, hastaneye akın etti. Hastane önünde başka bir olayın yaşanma ihtimaline karşı olay yerine çok sayıda özel harekat, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaşanan silahlı çatışmanın ise dolmuş kahyalığı yapan gruplar arasında yaşandığı öğrenildi.

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