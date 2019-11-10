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İstanbul'da silahlı saldırı

Fatih'te bir kafeye yapılan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

İHA | 10.11.2019 - 21:33..
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Akşam saatlerinde, Fatih Milet Caddesi'nde bulunan cadde üzerinde bir kafede oturan bir kişi, araçla gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.  Saldırı sonucu bir kişi ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olayı gören kafe çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafede incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüpheli kişi yada kişileri belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da silahlı saldırı

İstanbul'da silahlı saldırı

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