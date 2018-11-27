İstanbul'da silahlı soygun

İkitelli'de çarşaf giyerek kimliğini saklamaya çalışan bir kişi, kuyumcu dükkanına geldi. Silahını çeken soyguncu altınları almak istedi. Kuyumcu da bulunan iki kişiden biri silahlı soyguncuya tepki gösterdi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bu kişi, silahlı soyguncuya elindeki telefonla vurmaya çalıştı. Silahlı soyguncu kısa mesafeden defalarca ateş açtı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kurşun yağdıran çarşaflı soyguncu olay yerinden kaçarken kuyumcu da soyguncunun peşinden gitti, ancak yakalayamadı.

Olayın ardından ifade veren kuyumcuların Suriyeli oldukları öğrenildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Küçükçekmece'de silahlı soygun VİDEO





