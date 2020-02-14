taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0483
Euro
6.5541
Altın
1575.32
Borsa
120540.53
Gram Altın
306.428
Bitcoin
61768.12

İstanbul'da silahlı suç örgütüne şafak operasyonu

İstanbul'da silahlı suç örgütüne, Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği il genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

DHA | 14.02.2020 - 08:22..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir takip edilen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DESTEK VERDİ

Pendik, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere il genelinde daha önceden belirlenen birçok adrese saat 06:00'da eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

BİRÇOK ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Baskın yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa, Fevzi Çakmak Mahallesi, 795. Sokak'ta bulunan lüks siteydi. Saat 06:00 sıralarında Özel Harekat Polisleri ile adrese gelen ekipler lüks siteye girdi. Küçükçekemece'de ise baskın yapılan adreslerden biri Kanarya Mahallesi'nde bulunan Leylek Caddesi oldu. 5 katlı binaya giren ekiplerin, arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da silahlı suç örgütüne şafak operasyonu

İstanbul'da silahlı suç örgütüne şafak operasyonu

İstanbul'da silahlı suç örgütüne şafak operasyonu

İstanbul'da silahlı suç örgütüne şafak operasyonu

İstanbul'da silahlı suç örgütüne şafak operasyonu

İlginizi Çekebilir
20 milyon liralık vurgun yapan suç örgütü yakalandı
İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda, başkasına ait taşınmazları sahte kimlik ve dublör şahıs ile satan 11 şüpheli gözaltına alındı.
İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda görüşülen Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.
Yurt genelinde birçok ilde eğitime kar tatili
Olumusuz hava koşulları ve kar yağışı yurdu etkisi altına almaya devam ediyor. Yurt genelinde 27 ilde eğitime 14 Şubat Cuma günü ara verildi.
Kayseri’de çığ düşen bölgedeki çalışmalara ara verildi
Kayseri’de çığ bölgesinde ekiplerin arama çalışmaları ikinci çığ tehlikesi nedeniyle sona erdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meyhanede sendika kutlaması
Meyhanede sendika kutlaması
329
Yurt genelinde birçok ilde eğitime kar tatili
Yurt genelinde birçok ilde eğitime kar tatili
11
Rusya 2. Dünya Savaşı'na ilişkin belgeler yayımladı
Rusya 2. Dünya Savaşı'na ilişkin belgeler yayımladı
8
Pentagon 3.8 milyar dolar fonu Meksika duvarına aktaracak
Pentagon 3.8 milyar dolar fonu Meksika duvarına aktaracak
16
Ankara'da taksi durağına silahlı saldırı
Ankara'da taksi durağına silahlı saldırı
16
Kahramanmaraş'ta köpek ve vahşi hayvanlar zehirlendi
Kahramanmaraş'ta köpek ve vahşi hayvanlar zehirlendi
10
Avustralya'daki yangınlar kontrol altında
Avustralya'daki yangınlar kontrol altında
21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir