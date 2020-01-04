İstanbul’da silahlı ve çakarlı makas terörü

TEM otoyolu Avcılar ve Küçükçekmece mevkisinde kaydedilen görüntülerde, lüks otomobilli bir maganda, araçların arasında defalarca “makas” attı.

Hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, bir an olsun kimseyi umursamadı. Trafikteki diğer sürücülere korku dolu anlar yaşatan maganda, o anları kaydedip bir de “film tadında iyi seyirler” notuyla sosyal medyadan paylaştı.

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ÇAKAR AÇIP SİLAH ÇEKTİ

Aynı maganda akşam saatlerinde bu kez arkadaşıyla beraber otoyolda tekrar ortaya çıktı. Çakarları yakan magandalar yine araçların arasında defalarca “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

Ancak magandalardan biri seyrettiği esnada belindeki tabancayı çıkartıp mermiyi namluya sürdü. Tabancayı konsola bırakan maganda adeta dehşete düşürdü. Bir süre daha arkadaşıyla bu şekilde trafikte seyreden magandalar ardından kayboldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

