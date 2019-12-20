İstanbul'da soğuk hava deposunda zehirli gaz paniği

İstanbul Sancaktepe'de, Sivas Caddesi üzerinde, bir gıda firmasına ait soğuk hava deposunda henüz bilinemeyen bir nedenden, amonyak gazı sızıntısı meydana geldi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Sızıntı sonrası oluşan zehirli gaz çevredekiler tarafından fark edildiği an itfaiye ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler oksijen maskeleri yardımıyla sızıntının meydana geldiği yere ulaşarak müdahale etti.

Bir süre gaz tahliyesi çalışmasına devam eden ekipler bir saatlik çalışmanın ardından depodan ayrıldı.





GAZDAN ETKİLENEN POLİS MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ihbar edilmesi üzerine itfaiye ekipleriyle birlikte depoya gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik önlemini aldıktan sonra gazın çıktığı noktaya yaklaşmak istedi.

Bu sırada polis memurlarından birisi baygınlık geçirdi. Olay yerinde hazır bekleyen ambulansta ilk müdahalesi yapılan polis memuru, Sancaktepe Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.





POLİSİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki iş yerlerinde görevli olan personelin ve polislerin de gaz maskesiyle görevlerine devam ediyor oluşları gözden kaçmadı.



