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İstanbul'da sokağa çıkma yasağı denetimleri

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul'da polis ekipleri denetimlerine gece de devam ediyor.

DHA |
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İstanbul'da sokağa çıkma yasağı denetimleri

 

İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle 39 ilçede polis ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Denetimlerden biri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa istikametiydi. Polis ekipleri araçları durdurarak evrak ve kimlik kontrolü yaptı.

KURAL İHLALİ YAPANLARA CEZAİ İŞLEM

Durdurulan bir sürücünün yapılan evrak incelemelerinde ehliyeti bulunmadığı ve yanındaki kişinin de sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilerek ceza işlem uygulandı. Polis ekipleri kent genelinde denetimleri devam ediyor.

 


Sokağa çıkma yasağında denetimler gece de devam ediyor -1

Sokağa çıkma yasağında denetimler gece de devam ediyor -2

Sokağa çıkma yasağında denetimler gece de devam ediyor -3

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