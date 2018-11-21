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İstanbul'da sokak ortasında gasp dehşeti kamerada

İstanbul Sultangazi’de yolda arkadaşı ile birlikte yürüyen bir kişi, arkadan yaklaşan 3 kişi tarafından gasp edildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan gasp olayı ile ilgili 1’i çocuk 3 kişi yakalandı.

İHA | 21.11.2018 - 15:09..
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Sultangazi'de, yolda arkadaşı ile birlikte yürüyen bir kişi, arkadan yaklaşan 3 kişi tarafından zorla gasbedildi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan gasp olayı ile ilgili 1'i çocuk 3 şüpheli emniyet yetkilileri tarafından bulunarak haklarında işlem başlatılmak üzere adli makamlara teslim edildi.

İstanbul'da sokak ortasında gasp dehşeti kamerada

SOKAK ORTASINDA GASP ETTİ

Olay, 17 Kasım'da Cebeci Mahallesi 2548 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokakta arkadaşı ile birlikte yürüyen bir kişinin, arkasından koşarak yaklaşan üç kişi tarafından zorla 350 lira para ile cep telefonu gasp edildi. Gaspçılar, olayın ardından adı açıklanmayan genç ile yanındaki arkadaşını tehdit ederek hızla uzaklaştı.

İstanbul’da sokak ortasında gasp dehşeti kamerada VİDEO


ADLİYEDEN TUTUKLAMA KARARI

Gasba uğrayan genç, polise şikayette bulundu. Suç duyurusu üzerine bölgede çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganların eşkallerini güvenlik kamera kayıtlarından tespit etti. Olayın failleri oldukları ileri sürülen B.E. ve yaşı 18'den küçük İ.A. adlı zanlılar yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından 18 Kasım'da sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan gasp olayı, çevrede bulunan güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde üç şüpheli, bir kişinin yanına yaklaşarak etrafını sarıyor. Daha sonra gasp olayının gerçekleştirildiği sanılıyor.

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