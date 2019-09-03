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İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

Fatih'te aralarında husumet olan kişiler arasındaki kavga çıktı. Kavgada silahlar konuşunda 18 yaşındaki Mustafa Yusuf Özbek yaşamını yitirdi.

İHA | 03.09.2019 - 09:11..
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Zeyrek Mahallesi’nde gece saatlerinde aralarında husumet olduğu öğrenilen kişiler arasında silahlı kavga çıktı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN BİR KİŞİ DE YARALANDI

Çıkan olayda 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu 18 yaşındaki Mustafa Yusuf Özbek hayatını kaybetti. Sokak üzerindeki bir eve isabet eden kurşun, evde oturan bir kadını da yaraladı.

İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

YAKALAMA İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralı kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KAMERALAR O ANLARI KAYDETTİ

Silahlı saldırı anları kamerada Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sokağa giren 5 kişinin 3’ünün elinde silah olduğu görülüyor. Ellerindeki silahları arka arkaya ateşleyen şüpheliler, M.Y.Ö.’ye kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

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