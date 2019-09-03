1 İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü Fatih'te aralarında husumet olan kişiler arasındaki kavga çıktı. Kavgada silahlar konuşunda 18 yaşındaki Mustafa Yusuf Özbek yaşamını yitirdi.

2 Dorian Kasırgası Bahamalar'da 5 can aldı Atlas Okyanusu'nda ilerlemeye devam eden ve Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası, 5 kişinin ölümüne ve en az 21 kişinin yaralanmasına neden oldu.

3 Japonya'da yunus avı başladı: 700 yunus öldürülecek Sahil kasabası Taiji'de her yıl tepkilere neden olan geleneksel yunus avı başladı.

4 Bursa'da kamyonetin altına aldığı 5 yaşındaki çocuk öldü Süt toplama aracı geri manevra yaptığı sırada 5 yaşındaki çocuğu altına alarak ölümüne neden olurken, sürücü gözaltına alındı.

5 Van'da 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kadın teröristi ikna sonucu teslim oldu.

6 Ankara'da devrilen tıra yolcu otobüsü çarptı : 1 yaralı Yolcu otobüsünün devrilen tıra çarptığı kazada, 1 kişi yaralandı.