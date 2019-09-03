İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

Zeyrek Mahallesi’nde gece saatlerinde aralarında husumet olduğu öğrenilen kişiler arasında silahlı kavga çıktı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN BİR KİŞİ DE YARALANDI
Çıkan olayda 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu 18 yaşındaki Mustafa Yusuf Özbek hayatını kaybetti. Sokak üzerindeki bir eve isabet eden kurşun, evde oturan bir kadını da yaraladı.
YAKALAMA İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Yaralı kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
KAMERALAR O ANLARI KAYDETTİ
Silahlı saldırı anları kamerada Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sokağa giren 5 kişinin 3’ünün elinde silah olduğu görülüyor. Ellerindeki silahları arka arkaya ateşleyen şüpheliler, M.Y.Ö.’ye kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşıyor.