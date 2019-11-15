İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı

Esenyurt'ta sokak ortasında yaşanan ve iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde büfeden alışveriş yaptıktan sonra cadde üzerinde yürüyen iki kişiye, yanlarına yaya olarak yaklaşan 2 saldırgan tarafından ateş açıldı.

Saldırıda kurşunlar isabet eden ve adları öğrenilemeyen 2 kişi yaralanarak yere yığıldı. Saldırganlar kaçarak izini kaybettirdi.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelilerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak olay yerine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sürerken, polis çok yönlü soruşturma başlattı.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Çalışmalarını sürdüren ekipler, saldırganların aynı mahallede 2127. Sokak'ta bir yere gizlendiklerini belirledi. Ardından gerçekleştirilen operasyonda 2 saldırgan da 2 tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı.

SALDIRI ANI KAMERALARA YANSIDI

Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin kaldırımda yürüdüğü, karşılarından gelen şüphelinin onlara silahla ateş edip kaçtığı görülüyor.