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İstanbul'da yasağa uymayan çocuklar giysi topladı

Koronadan 20 yaş ve altı gençlerin sokağa çıkması yasaklanırken, 3 çocuğun konteynerin içerisinden giysi topladığı görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İHA |
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İstanbul'da yasağa uymayan çocuklar giysi topladı

Koronavirüs nedeniyle yetkililer önlemleri yenilemeye devam ederken, bazı vatandaşların getirilen yasaklara uymadığı görülüyor.

YASAĞA UYMAYAN ÇOCUKLAR GİYSİ TOPLADI

İstanbul Esenler'de 3 küçük çocuğun, konteynerin içerisinden giysi topladığı görüldü.

Sokağa çıkma yasağına uymayan çocuklardan biri giysi ve ayakkabı kumbarasının içerisine girerken, diğer 2’si çöp konteynerinin üstüne çıkarak arkadaşını bekledi.

Çevredeki vatandaşların çocukları şaşkınlıkla izlediği görüntüler, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da yasağa uymayan çocuklar giysi topladı ViDEO

İstanbul'da yasağa uymayan çocuklar giysi topladı

İstanbul'da yasağa uymayan çocuklar giysi topladı

İstanbul'da yasağa uymayan çocuklar giysi topladı

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