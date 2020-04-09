Koronavirüs nedeniyle yetkililer önlemleri yenilemeye devam ederken, bazı vatandaşların getirilen yasaklara uymadığı görülüyor.

YASAĞA UYMAYAN ÇOCUKLAR GİYSİ TOPLADI

İstanbul Esenler'de 3 küçük çocuğun, konteynerin içerisinden giysi topladığı görüldü.

Sokağa çıkma yasağına uymayan çocuklardan biri giysi ve ayakkabı kumbarasının içerisine girerken, diğer 2’si çöp konteynerinin üstüne çıkarak arkadaşını bekledi.

Çevredeki vatandaşların çocukları şaşkınlıkla izlediği görüntüler, bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da yasağa uymayan çocuklar giysi topladı ViDEO