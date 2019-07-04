İstanbul'da son 5 yılın turizm rekoru kırıldı

İstanbul Valiliği, 2019 Turizm Raporu'nu açıkladı.

Buna göre turizmde, son 5 yılın rekor turist sayısına ulaşıldı. Türkiye'yi ziyaret eden her 100 kişiden 42'sinin İstanbul'a geldiği belirtildi. Raporda, mega kente en çok Almanlar geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle dünyanın turizm başkentlerinden olan İstanbul, bu yılın ilk beş ayında 5,5 milyon turist ağırlayarak, son beş yılın en yüksek rekorunu kırdı. Turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11 arttı. İstanbul, turizmde 2019 yılında 15 milyon turist hedefine hız kesmeden ilerliyor." denildi.

DÜNYADA İLK 10'DA

Raporla ilgili verileri ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya aktardı. Yerlikaya, "2019'un ilk 5 ayında yaklaşık 5,5 milyon turist ağırladık. Turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 11'lik bir artış yakaladık. En çok ziyaretçi Almanya'dan. Almanya'yı, İran ve Rusya takip ediyor. 15 milyon nüfusumuz var. 15 milyon turist ağırlamayı arzu ediyoruz. İstanbul yabancı turist sayısı bakımından şu anda Avrupa'da üçüncü, dünyada ilk 10'da." ifadesini kullandı.

400 BİNE YAKIN ALMAN GELDİ

Turizm raporunda 2019'un Ocak-Mayıs aylarında İstanbul'a 394 bin 925'i Almanya, 337 bin 428'i İran ve 290 bin 985'i Rusya'dan olmak üzere 5 milyon 415 bin 906 kişinin geldiği yer aldı. Söz konusu üç ülkeyi Irak, Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna ve Suudi Arabistan takip etti.