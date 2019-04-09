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İstanbul'da son durum

Yeniden sayım kararı verilen sandıklardaki oy sayısı, AK Parti'nin kazanması için mucize gerektiriyor.

Haber Merkezi | 09.04.2019 - 10:16..
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İstanbul'da son durum

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31 Mart yerel seçimlerini geride bırakan Türkiye, İstanbul'da durumun netleşmesini bekliyor.

Yapılan itirazlar sonrası bazı ilçelerde, oylar yeniden sayıldı. Ardından AK Parti, İstanbul'un tamamında oyların yeniden sayılmasını istedi.

YSK'NIN KARARI

YSK, dün ilçelerde oyların bütünüyle yeniden sayılması talebini reddetti. Ancak 21 ilçede bulunan 51 sandığın yeniden sayılması kararı verildi.

Peki bu 51 sandıkta kaç oy var? Ortalama bir sandıkta 300 oy bulunuyor. Elde eden bilgilere göre İstanbul'da sayılması gereken 51 sandıktaki oy miktarı 15 bin 300.

51 SANDIKTA FARKIN KAPANMASI MÜMKÜN DEĞİL

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkı şu ana kadar 14 bin 878'e düştü.

51 sandıkta ne kadar oyun değişeceği önemli ancak, farkın tamamen kapatılması mümkün görünmüyor.

İstanbul'da son durum

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