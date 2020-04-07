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İstanbul'da son metro seferi 21.00'a çekildi

İstanbul’da metroda son seferler koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00’a çekildiği duyuruldu.

İHA |
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İstanbul'da son metro seferi 21.00'a çekildi

Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında İstanbul’da metro seferleri 6 Nisan Pazartesi (bugün) itibarıyla saat 21.00’a çekildiği bildirildi.

SEFERLER 06.00 İLE 21.00 ARASINDA YAPILACAK

Alınan karar doğrultusunda bugün son sefer saat 21.00’da gerçekleştirildi. Metro içerisinde yapılan anonsla son sefer saati duyurulurken, tabelalarda da metro seferlerinin 06.00 ile 21.00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi.

VATANDAŞLAR 21.00'DAN SONRA ALTERNATİF ARAÇLARI KULLANDI

Karardan haberi olmayan ve saat 21.00 öncesinde metro istasyonuna yetişemeyen vatandaşlar görevliler tarafından alternatif toplu taşıma araçlarına yönlendirildi.

İstanbul'da son metro seferi 21.00'a çekildi

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İstanbul'da son metro seferi 21.00'a çekildi
İstanbul'da son metro seferi 21.00'a çekildi
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İstanbul'da son metro seferi 21.00'a çekildi
İstanbul'da son metro seferi 21.00'a çekildi
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