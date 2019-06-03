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İstanbul'da son sahur gecesi

İstanbul'da Ramazan ayının son gecesinde davulcular vatandaşları ilahiler ve manilerle sahura kaldırdı.

DHA | 03.06.2019 - 05:18..
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Ramazan'ın son sahurunda İstanbullular sofraları, sokakları doldurdu. Davulcuları gece saatlerinde sokakları son kez dolaşırken, sahura kalkan bazı vatandaşlar da mahalle fırınlarında ekmek ve pide kuyruğuna girdi.İstanbul'da son sahur gecesi

DAVULCULAR SON KEZ UYANDIRDI

Ramazan davulcuları Zeytinburnu'nda vatandaşları ilahilerle sahura uyandırırken, bazı davulcular da Bayrampaşa'da vatandaşlara maniler söyleyerek uyandırdı. Vatandaşlar evlerinde aileleri ile sahur yapmak için oturdukları mahallede bulunan fırınlara akın etti.İstanbul'da son sahur gecesi

Ramazan ayının son sahurunu aileleri ile dışarıda geçirmek isteyenler de Eyüpsultan'a geldi. Evlerinden getirdikleri yiyecekleri aileleriyle dışarıda yiyerek sahur yapan vatandaşlar, Razaman ayının bitmesine üzüldüklerini dile getirdi. 
İstanbul'da son sahur gecesi


İstanbul'da son sahur gecesi

İstanbul'da son sahur gecesi

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