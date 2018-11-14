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İstanbul'da su fiyatına indirim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "1 Ocak'tan itibaren su fiyatlarında hem konutlarda hem de iş yerlerinde yüzde 15 oranında indirim yaptık” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi | 14.11.2018 - 15:05..
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İstanbul'da su fiyatına indirim

Saraçhane'de bulunan belediye binasında basın toplantısı düzenleyen Uysal, su tüketimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Su fiyatlarında indirim kararı aldıklarını açıklayan Uysal, "Mevcut 2018 fiyatlarına göre vatandaşa yansıyacak rakam olarak yani fatura bedeli olarak yüzde 15 İSKİ su tüketiminde hem evlerde, hem iş yerlerinde indirim kararı aldık. İndirim yılbaşı itibariyle başlayacak. İSKİ olarak, belediye olarak bunu meclisimize teklif edeceğiz. İstanbullulara hayırlı olsun diyoruz" diye konuştu.

İstanbul'da su fiyatına indirim VİDEO

"2071'E KADAR SU SORUNUMUZ YOK"

Barajların doluluk oranı hakkında da açıklamalarda bulunan Uysal, "Vatandaşlarımız rahat olsun. Barajlarda doluluk oranımız yüzde 47. Geçtiğimiz kış son 44 yılın en kurak kış ayı olmasına rağmen doluluk oranımız yüzde 47. İstanbul olarak su sorunumuz yok. İSKİ olarak önümüzdeki 50 yıl, 2071'e kadar su sorunumuz yok diyoruz.

İSKİ olarak musluklardan içilebilir temiz su akıtabiliyoruz. Hem su temin etme hem temiz suyu vatandaşımıza ulaştırma, ayrıca vatandaşlarımızın kullandığı suyu tekrar doğaya bırakırken arıtma yapıyoruz. Arıtmada şu anda yüzde 99'dayız. Ayrıca yüzde 45 ileri derece biyolojik arıtma yapılıyor. Önümüzdeki dönemde de bu rakamı da yüzde 90'lara çıkarma yönünde yatırımlarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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