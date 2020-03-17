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İstanbul'da suç çetesine operasyon düzenlendi

Polis ekiplerince mahkeme kurarak, para cezaları kesen çeteye düzenlenen operasyon güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

DHA | 17.03.2020 - 11:50..
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İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentsel dönüşüm bölgelerinde inşaat işi yapan ve maddi iş anlaşmazlığına düşen kişiler arasında bir mahkeme kurarak para cezaları kesen ve tahsilatçılık yapan şüphelilerin olduğunu belirledi.

SUÇ ÇETESİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin kurulan mahkemede bazen tarafların birbirilerine daire devretmelerine karar verilirken, bazen de yüklü miktarda para cezaları ödettikleri öğrenildi.

Suç çetesi üyelerinin verdikleri kararlara uymayan kişileri tehdit ettikleri öğrenilirken, kararlarına uymayan üç kişiyi de yaraladıkları belirlendi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Yaşanan olayların ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Liderliğini H.Ç.'nin yaptığı Çakıroğulları suç çetesinin üyelerini teknik ve fiziki takibe alan polis, kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, yağma, silahlı tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çek senet tahsilatı ve yasa dışı kumar oynatmak gibi çeşitli suçlara karışmış olan suç çetesi üyelerine yönelik İstanbul merkezli olarak Ankara, Adıyaman, Muğla ve Rize'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul'da suç çetesine operasyon düzenlendi

İstanbul'da suç çetesine operasyon düzenlendi ViDEO

28 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Çakıroğulları suç çetesi üyelerinin İstanbul'daki çeşitli adreslerde kumar oynattıkları da bildirilirken, çete elebaşı H.Ç. ile amcasının oğlu olduğu belirlenen H.Ç.'de baskınlarda yakalandı.

İstanbul'da suç çetesine operasyon düzenlendi

18 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonların gerçekleştirildiği adreslerde yapılan aramalarda ise 14 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 2 bin 200 mermi, pala, sinyal kesici ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

23 Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

İstanbul'da suç çetesine operasyon düzenlendi

12 ZANLI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 28 şüpheliden 2'si Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest kalırken, 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

26 şüpheliden 12'si çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken,13 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen 18 ruhsatsız silah daha önce kullandıkları olayların tespit edilmesi için laboratuvara gönderilerek detaylı incelemeye alındı.

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