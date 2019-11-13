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İstanbul'da tahliye olan şahıs silahlı saldırıya uğradı

Şişli’de Salı günü tahliye olan şahıs gece saatlerinde hasımları oldukları iddia edilen kişi veya kişiler tarafından başka bir yerde vurulduktan sonra evinin önüne bırakıldı.

İHA | 13.11.2019 - 05:51..
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İstanbul'un Şişli İiçesi Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak üzerinde gece saat 04.00 sıralarında, iddiaya göre daha önceden hapse giren ve dün tahliye olan C.İ. aralarında husumet olduğu kişi veya kişilerce vuruldu.

İstanbul'da tahliye olan şahıs silahlı saldırıya uğradı

BAŞKA YERDE VURULUP EVİNİN ÖNÜNE BIRAKILDI

Başka bir yerde vurulduktan sonra evinin önüne getirildiği düşünülen erkek şahsın bacağından yara aldığı öğrenildi. Bacağından vurulan şahsı evinin önünde gören komşu ve arkadaşları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı alan ekipler, olay yerine gelerek yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, şahsı sokağa bıraktıktan sonra kaçan kişi veya kişileri bulmak için başlattı.

İstanbul'da tahliye olan şahıs silahlı saldırıya uğradı

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