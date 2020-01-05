İstanbul'da taksi plakası sahipleri fiyattan memnun değil

İstanbul'da 17 bin 395 adet sarı taksi var. Bu taksilerin plakalarının fiyatları Uber, Türkiye'de iş yaparken 1 milyon 300 bin liraya kadar düşmüştü.

Ancak Uber'in Türkiye'de faaliyetlerini sona erdirmesinin ardından plaka fiyatları önce 1 milyon 500 bin seviyelerine ardından taksimetrelere gelen zamlarla artarak 2 milyon lira seviyesine kadar yükseldi.

PLAKA SAHİPLERİ MEMNUN DEĞİL

Değeri 2 milyon lirayı bulan taksi plakasının piyasasını plaka sahipleri ise yetersiz görüyor.

Taksi plakası aldıkları zaman ev yatırımı yaptıkları takdirde o evin şu anda 4-5 milyon lira olacağını savunan plaka sahipleri; taksi plakası fiyatlarını az buluyor.

KİRA 8 BİN 500 LİRA

Öte yandan plaka kira fiyatları da artmış durumda. Uber Türkiye'deyken 7 bin-7 bin 500 bandında olan kiralar sarı taksilerin tekrardan tekel olmasıyla birlikye 8 bin 500 liraya kadar yükseldi.