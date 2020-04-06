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İstanbul'da taksicilerin koronavirüs önlemleri

Koronavirüs nedeniyle tedbir alan taksi şoförleri, araçların içine tavandan tabana kadar şeffaf naylon brandalar geçirdi.

İHA |
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İstanbul'da taksicilerin koronavirüs önlemleri

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından vatandaşlar, salgının önüne geçebilmek için önlemler almaya devam ediyor.

NAYLON BRANDAYLA ÖNLEM ALDILAR

İstanbul Sultanbeyli'de taksiciler, koronadan korunmak için araçların içine tavandan tabana kadar naylon brandalar geçirdi.

Para alışverişi fermuarlı bölmeden yapılırken, taksi içerisinde sosyal mesafe kuralına da uyulduğu görüldü.

Taksicilerin koronavirüs önlemleri

"KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİRLER ALDIK"

Taksicilerin branda yöntemi müşteriler tarafından büyük ilgi görürken, şoförler kendilerini salgına karşı daha güvenilir hissediyor.

İlçede çoğu takside bu önlemin alındığını belirten Taksiciler Derneği Başkanı Ramis Ciğerci, “Koronavirüse karşı taksiciler olarak tedbirler aldık. Arabaların içine şeffaf iç kabinleri yaptık. Araçları dezenfekte ediyoruz. Araçlarımıza maske ve dezenfektan dağıtımı yatık. Duraklarda 3 kişiden fazla arkadaşımız almıyor. Kendimizce bazı tedbirler almış olduk.” dedi.

İstanbul'da taksicilerin koronavirüs önlemleri

İstanbul'da taksicilerin koronavirüs önlemleri

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