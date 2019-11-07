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İstanbul'da takside unuttuğu telefonuna 150 lira ödedi

Havalimanından Aksaray'a taksiyle giden turist, cep telefonunu araçta unutarak şoförden geri getirmesini istedi.

İHA | 07.11.2019 - 09:50..
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İstanbul Yeni Havalimanı’ndan Aksaray'a gitmek için taksiye binen erkek turist, taksiden indikten sonra cep telefonunu araçta unuttuğunu fark etti.

GERİ GETİRMESİNİ İSTEDİ

Çevredekilerin yardımıyla başka bir telefondan taksiciye ulaşan turist, taksiciye durumu anlatarak kendisini bıraktığı yere gelmesini ve cep telefonunu teslim etmesini istedi. Yakınlarda olduğunu belirten taksici ise bir süre sonra turistin bulunduğu yere geldi.

İstanbul'da takside unuttuğu telefonuna 150 lira ödedi

UNUTTUĞU TELEFONUNA 150 TL ÖDEDİ

Taksinin şoförü, cep telefonunu geri vermek karşılığında turistten 150 lira istedi. Turistin parayı vermek istememesi üzerine taksici, telefonu havalimanına götüreceğini söylediği belirtildi.

Bunun üzerine turistin, mecburen taksiciye parayı vermek zorunda kaldığı belirtildi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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