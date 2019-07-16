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İstanbul'da taksiden inip koşarak denize atladı

Bindiği taksiden inerek denize atlayan bir kadın, intihar girişiminde bulundu.

DHA | 16.07.2019 - 08:41..
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İstanbul Zeytinburnu Sahili'nde bir kadın, bindiği taksiden aniden inerek koşarak denize atladı. Genç kadını, bindiği taksinin sürücüsü ile sahilde bulunan seyyar satıcı denizden çıkardı.

ÜZERİNE BATTANİYE ÖRTTÜLER

Görenlerin haberi vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadının üşümeye başlaması üzerine bölgede bulunan vatandaşlar, üzerine battaniye örttü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı G.E., ambulansa alınarak Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul'da taksiden inip koşarak denize atladı

İstanbul'da taksiden inip koşarak denize atladı

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