İstanbul'da tatil dönüşü trafik yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatilini uzatanlar, yavaş yavaş İstanbul'a dönmeye başlayınca mega şehirde, alışılageldik trafik yoğunluğu da görülmeye başlandı.
AVRUPA'YA GİDİŞTE YOĞUNLUK
Özellikle sabahın erken saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'ndan Avrupa’ya gidiş istikametinde, trafik yoğunluğu kendini gösterdi.
İstanbul’da tatil dönüşü trafiği VİDEO
TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Sabahın erken saatlerinde meydana gelen yoğunluk, havadan görüntülendi.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na gidiş istikametinde oluşan yoğun trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde durma noktasına geldi.
POLİS MEMURLARI ÖNLEM ALDI
Trafikte yaşanabilecek muhtemel aksaklıklar için trafik polisleri de görevdeydi. Polis memurları, geniş güvenlik önlemleri aldı.