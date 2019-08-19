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İstanbul'da tatil dönüşü trafik yoğunluğu başladı

İstanbul’da Kurban Bayramı tatili sonrasındaki ilk pazartesi günü, trafikte meydana gelen yoğunluk dikkatlerden kaçmadı.

İHA | 19.08.2019 - 09:25..
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Kurban Bayramı tatilini uzatanlar, yavaş yavaş İstanbul'a dönmeye başlayınca mega şehirde, alışılageldik trafik yoğunluğu da görülmeye başlandı.

AVRUPA'YA GİDİŞTE YOĞUNLUK

Özellikle sabahın erken saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'ndan Avrupa’ya gidiş istikametinde, trafik yoğunluğu kendini gösterdi.

İstanbul'da tatil dönüşü trafik yoğunluğu başladı

İstanbul’da tatil dönüşü trafiği VİDEO

TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen yoğunluk, havadan görüntülendi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na gidiş istikametinde oluşan yoğun trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde durma noktasına geldi.

İstanbul'da tatil dönüşü trafik yoğunluğu başladı

POLİS MEMURLARI ÖNLEM ALDI

Trafikte yaşanabilecek muhtemel aksaklıklar için trafik polisleri de görevdeydi. Polis memurları, geniş güvenlik önlemleri aldı.

İstanbul'da tatil dönüşü trafik yoğunluğu başladı

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