İstanbul'da bugün tedbirlere uymayanlara cezalar kesildi

Koronavirüs salgını kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Yasağın ilk gününde, İstanbul'da güvenlik güçleri denetimlerde bulundu.
Yasağa uymayan vatandaşlara para cezası uygulandı.
Konu hakkındaki açıklamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptı.
1536 İDARİ İŞLEM, 3 MİLYON 500 BİN TL CEZA
Vali Yerlikaya açıklamasında, "Emniyet teşkilatımız tarafından 1.405 idari işlem yapılmış, toplamda 3.239.015 TL para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 131 idari işlem uygulanmış olup 340.242 TL para cezası kesilmiştir." ifadelerine yer verdi.