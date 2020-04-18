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İstanbul'da bugün tedbirlere uymayanlara cezalar kesildi

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, emniyet ve jandarma tarafından toplam 1536 idari işlem yapıldı, 3 milyon 579 bin 257 lira para cezası kesildi.

Haber Merkezi |
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İstanbul'da bugün tedbirlere uymayanlara cezalar kesildi

Koronavirüs salgını kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Yasağın ilk gününde, İstanbul'da güvenlik güçleri denetimlerde bulundu.

Yasağa uymayan vatandaşlara para cezası uygulandı.

Konu hakkındaki açıklamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptı.

İstanbul'da bugün tedbirlere uymayanlara cezalar kesildi

1536 İDARİ İŞLEM, 3 MİLYON 500 BİN TL CEZA

Vali Yerlikaya açıklamasında, "Emniyet teşkilatımız tarafından 1.405 idari işlem yapılmış, toplamda 3.239.015 TL para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 131 idari işlem uygulanmış olup 340.242 TL para cezası kesilmiştir." ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da bugün tedbirlere uymayanlara cezalar kesildi

İstanbul'da bugün tedbirlere uymayanlara cezalar kesildi

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