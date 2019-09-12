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İstanbul'da minibüs kapıları açık seyretti

Ağzına kadar dolu olan bir minibüs, kapıları açık giderek yolcuların hayatını tehlikeye attı.

İHA | 12.09.2019 - 09:29..
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İstanbul Yenibosna'da içerisi tıka basa dolu olan minibüs Yenibosna'dan yolcu aldıktan sonra kapıları kapanmayınca şoför yolculuğa kapıları açık şekilde devam etmeye başladı.

MÜŞTERİLER DE OLAYA TEPKİ GÖSTERMEDİ

Ölüme davetiye çıkaran olayda sürücü hiçbir şey yokmuş gibi aracı sürmeye devam etti. Müşteriler de bu duruma tepki göstermedi, yolculuklarını sürdürdü. Daha sonra Basın Ekspres yoluna giren minibüs, tehlike saçarak yoluna devam etti.

İstanbul'da minibüs kapıları açık seyretti

İstanbul'da minibüs kapıları açık seyretti ViDEO

SANİYE SANİYE KAMERAYA KAYDEDİLDİ

Görüntülerde Yenibosna'da akan trafikte seyreden içerisi tıka basa dolu olan minibüs görülüyor. Minibüs şoförünün yolcuları kapıları açık bir şekilde taşıdığı görülüyor. Tehlikeli yolculuğa sürücü hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyor.

İstanbul'da minibüs kapıları açık seyretti

İstanbul'da minibüs kapıları açık seyretti

İstanbul'da minibüs kapıları açık seyretti

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