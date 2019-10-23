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İstanbul'da tek teker magandası yakalandı

Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde trafiği tehlikeye atan tek teker magandasının kimliği tespit edildi. Yakalanan 22 yaşındaki Mert Okan K.’nın ehliyeti elinden alınarak bin 580 lira para cezası kesildi.

İHA | 23.10.2019 - 09:36..
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Geçtiğimiz gün İstanbul Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde kaydedilen görüntülerde, kask ve plaka bile takmadan arkasına aldığı arkadaşıyla tek tekerlek üzerinde metrelerce giden bir maganda kameralara takılmıştı.

Sadece kendisi ve arkadaşının değil, aynı zamanda trafiği de tehlikeye atan maganda ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

İstanbul'da tek teker magandası yakalandı

EHLİYETİNE EL KONULDU, BİN 580 LİRA CEZA KESİLDİ

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, motosikletin plakasının 34 AHL 687 sürücüsünün ise Mert Okan K. olduğunu tespit etti.

Adresini de belirleyen polis, magandayı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şubeye götürülen Mert Okan K.’ya burada, 'Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek' maddesinden 235 lira, “motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri” maddesinden 235 lira, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri” maddesinden bin 2 lira, “motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması” maddesinden de 108 lira olmak toplamda bin 580 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da tek teker magandası yakalandı

2 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK

Ayrıca şahsın sürücü belgesi, Karayolları Trafik Kanunu 45. maddesine yönetmeliğin 90. maddesine istinaden “sürücü adayları ve sürücülere aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair yönetmelik hükümleri” doğrultusunda sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruluşuna sevki yapılarak geçici olarak iptal edildi.

Şubede işlemleri tamamlanan maganda Mert Okan K., “Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Şişli Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

İstanbul'da tek teker magandası yakalandı

GEÇTİĞİMİZ SENE AYNI SUÇTAN YİNE YAKALANDI

Öte yandan Mert Okan K.’nin geçtiğimiz sene Ağustos ayında yine trafikte motosikletle tek tekerlek üzerinde gitmesi nedeniyle sivil trafik polisleri tarafından yakalandığı, 216 lira idari para cezası kesildiği ve 20 ceza puanı kesildiği ortaya çıktı. İlk yakalandığında “pişman” olduğunu belirten maganda gencin polis merkezine götürüldüğünde bu kez sessiz kalması dikkat çekti.

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