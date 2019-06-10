İstanbul'da tekme tokatlı laf atma kavgası

İstanbul Esenyurt’ta Ramazan Bayramı’nın 2’inci günü, akaryakıt istasyonu önünde yoldan geçen 2 kadına, bir erkek tarafından laf atıldı.

BÜYÜYEN KAVGA BİBER GAZIYLA AYIRILDI

Bu sırada başka bir erkeğin duruma tepki göstermesi ile tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma, grubun büyümesi ile tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Akaryakıt istasyonu çalışanları da kavgayı ayırmak istedi. Büyüyen kavgayı, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri biber gazı kullanarak ayırdı. Taraflar önce hastane, ardından da polis merkezine götürüldü.

Esenyurt’ta tekmeli tokatlı laf atma kavgası kamerada

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan kavga, güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların tekme tokat ve yumruk ile birbirlerini darbetmesi ve araya giren akaryakıt istasyonu çalışanlarının da darbedilmesi yer alıyor.