İstanbul'da tekmeli yumruklu sokak kavgası kamerada

İstanbul'un Avcılar ilçesinde dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

SOPAYLA SALDIRDI

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir kişinin, eline aldığı uzun bir sopayla karşı gruba saldırdığı görüldü.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Çevredeki vatandaşlar ve mahalle sakinleri, arbedeyi engellemek için araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.

DURUM POLİSE BİLDİRİLDİ

Ancak taraflar sakinleşmeyince durum polise bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KAVGA KAMERALARA YANSIDI

Kavga, ekipler olay yerine gelmeden kısa süre önce yine çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

Kavga anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.