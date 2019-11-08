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İstanbul'da terör operasyonu düzenlendi

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

AA | 08.11.2019 - 04:42..
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde terör operasyonu yapıldı.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, çok sayıda terör zanlısı yakalandı. Bu kapsamda, Bahçelievler Zafer Mahallesi Centilmen Sokak'taki bir binada, Özel Harekat Şubesi ekiplerinin desteğiyle yapılan operasyonda, bir kadın şüpheli yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada, terör örgütü PKK'ya ait paçavralar ile örgütsel doküman ele geçirildi.

İstanbul'da terör operasyonu düzenlendi VİDEO

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şehirde operasyon düzenlenen diğer adreslerde de çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

İstanbul'da terör operasyonu düzenlendi

İstanbul'da terör operasyonu düzenlendi

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