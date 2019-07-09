taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7309
Euro
6.4218
Altın
1388.43
Borsa
97752.21
Gram Altın
256.03

İstanbul'da ticari taksili hırsızlık şebekesi çökertildi

İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 20 kişi gözaltına alındı.

İHA | 09.07.2019 - 12:16..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş
İstanbul'da ticari taksili hırsızlık şebekesi çökertildi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, artan hırsızlık olaylarının ardından harekete geçti.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında, aranan kişilerin yapacakları hırsızlık için ticari taksilerle anlaştıkları tespit edildi. Bunun üzerine polis, ticari taksiler üzerine yoğunlaştı.

İstanbul'da ticari taksili hırsızlık şebekesi çökertildi

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

3 ay süren yoğun fiziki ve teknik takibin sonunda şüphelilerin yerlerini belirleyen ekipler, operasyonu gerçekleştirmek için düğmeye bastı. Şüphelilerin tamamının İstanbul dışında ikamet ettiğinin öğrenilmesinin ardından polis ekipleri; İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa ilçelerinde 18 farklı noktada eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da ticari taksili hırsızlık şebekesi çökertildi VİDEO

İstanbul'da ticari taksili hırsızlık şebekesi çökertildi

5'İ TAKSİCİ 20 KİŞİ KISKIVRAK YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde aralarında hırsızlara eylemlerinde yardım ettikleri belirlenen 5 ticari taksi sürücüsünün de bulunduğu 20 kişi, kıskıvrak yakalandı. 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanlar arasında hırsızlık çetesinin lideri olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Ü.A.'nın bulunduğu belirtildi.

İstanbul'da ticari taksili hırsızlık şebekesi çökertildi

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

5 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin İstanbul'da 19 farklı ilçede girdikleri evlerden çaldıkları ziynet eşyası ve otomobillerin değerinin, 5 milyon lira olduğu belirlendi. Şüphelilerin daha önce de benzer suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi. Ticari taksi sürücülerinin hırsızlık süresince yolda etrafı kolaçan ettiğini vurgulanırken, emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 10 şüphelinin ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.

İstanbul'da ticari taksili hırsızlık şebekesi çökertildi

İstanbul'da ticari taksili hırsızlık şebekesi çökertildi

İstanbul'da ticari taksili hırsızlık şebekesi çökertildi

İstanbul'da ticari taksili hırsızlık şebekesi çökertildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

237
Oğuz Haksever emeklilik kararı aldı

Oğuz Haksever emeklilik kararı aldı

123
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı

156
Altay Bayındır Fenerbahçe'de

Altay Bayındır Fenerbahçe'de

78
Belle Lucia 2 ay sonra doğuracak

Belle Lucia 2 ay sonra doğuracak

41
İstanbul'da 176 askere gözaltı

İstanbul'da 176 askere gözaltı

115
Seda Bakan tatilde

Seda Bakan tatilde

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir