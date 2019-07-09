İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, artan hırsızlık olaylarının ardından harekete geçti.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında, aranan kişilerin yapacakları hırsızlık için ticari taksilerle anlaştıkları tespit edildi. Bunun üzerine polis, ticari taksiler üzerine yoğunlaştı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

3 ay süren yoğun fiziki ve teknik takibin sonunda şüphelilerin yerlerini belirleyen ekipler, operasyonu gerçekleştirmek için düğmeye bastı. Şüphelilerin tamamının İstanbul dışında ikamet ettiğinin öğrenilmesinin ardından polis ekipleri; İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa ilçelerinde 18 farklı noktada eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da ticari taksili hırsızlık şebekesi çökertildi VİDEO

5'İ TAKSİCİ 20 KİŞİ KISKIVRAK YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde aralarında hırsızlara eylemlerinde yardım ettikleri belirlenen 5 ticari taksi sürücüsünün de bulunduğu 20 kişi, kıskıvrak yakalandı. 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanlar arasında hırsızlık çetesinin lideri olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Ü.A.'nın bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

5 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin İstanbul'da 19 farklı ilçede girdikleri evlerden çaldıkları ziynet eşyası ve otomobillerin değerinin, 5 milyon lira olduğu belirlendi. Şüphelilerin daha önce de benzer suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi. Ticari taksi sürücülerinin hırsızlık süresince yolda etrafı kolaçan ettiğini vurgulanırken, emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 10 şüphelinin ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.



