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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona denetimi

Trafik ekipleri, araç sürücülerine İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin genelgesi hakkında bilgi verdi.

AA |
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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde denetim yaptı.

Ekipler, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüse karşı aldığı önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarında, yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıp almadığını kontrol etti.

TOPLU TAŞIMADA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Trafik ekipleri, araç sürücülerine İçişleri Bakanlı'ğının konuya ilişkin genelgesi hakkında bilgi vererek, genelgeye uymalarını istedi.

Toplu taşıma araçlarını kullanan yolcular da konu hakkında bilgilendirildi. Denetimler gün boyu sürecek.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona denetimi

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona denetimi

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona denetimi

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona denetimi

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona denetimi

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