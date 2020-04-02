İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona denetimi

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Dybala: Ronaldo'ya senden nefret ediyoruz dedim

Dybala, Ronaldo ile ilk tanıştığında kendisine neler söylediğini anlattı. Arjantinli yıldız, "Beni çok şaşırttı aslında, daha farklı biri olmasını bekliyordum" dedi.