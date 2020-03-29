İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında korona denetimi

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken, ülkemizde de vaka sayıları ve can kayıpları her geçen gün giderek artıyor.

Virüsün yayılmasını ve can kayıpları önlemek amacıyla vatandaşlara zaruri ihtiyaçları dışında dışarı çıkmamaları yönünde uyarılar yapılırken, hükümet tarafından tedbirler de sıkılaştırılıyor.

SOSYAL MESAFE UYGULANMASINA DİKAKT ÇEKİLİYOR

Uzmanlar tarafından sık sık evde kal çağrısının yanı sıra, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlara da sosyal mesafenin korunması çağrısı yapılıyor ve özellikle toplu taşımaların fazla doldurulmaması ve dikkat edilmesi söyleniyor.

TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI DENETLENDİ

Bugün birçok vatandaş uyarılara kulak asarak sokakları boş bırakırken, İstanbul'da toplu taşımalarda da yetkililer tarafından denetimler yapıldı.

Yapılan denetimlerde Gebze-Harem hattındaki minibüsteki vatandaşların sosyal mesafe bir yana, adeta burun buruna gittikleri tespit edilirken, eldiven ve maske önlemlerini de almadıkları görüldü.