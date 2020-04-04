İstanbul'da toplu ulaşımda maskeli seyahat şartı

Türkiye'de koronavirüs vakaları ve virüs kaynaklı ölümler artarken, koronavirüsle mücadele kapsamında belediyeler de yeni önlemler almaya devam ediyor.

YOLCULAR MASKESİZ BİNEMEYECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına, yüzünde maskesi olmayan yolcular alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına şüphemiz yoktur" ifadelerini kullandı.

"118 PERNONELİMİZDE VİRÜS ÇIKTI"

İBB'ye bağlı kuruluş ve iştiraklerde çalışanlardan corona virüs testi pozitif çıkanlara ilişkin de bilgi veren Ongun, "70’i bağlı kuruluşlarımızın ve iştirak şirketlerimizin, 48’i de İBB olmak üzere toplam 118 personelimizin Covid-19 testi pozitif çıktı." açıklamasını yaptı.

100 BİN MASKE DAĞITILACAK

İstanbul genelinde otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarında 100 bin adet maskenin, yolculara ücretsiz olarak dağıtılacağı bildirildi.