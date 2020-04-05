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İstanbul'da toplu ulaşımda yeni önlemler

6 Nisan Pazartesi gününden itibaren metro seferleri, saat 21.00'e kadar yapılacak.

AA |
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İstanbul'da toplu ulaşımda yeni önlemler

Türkiye'de giderek yayılan koronavirüs vakalarının önüne geçmek amacıyla, 31 kentteki şehirler arası seyahat kısıtlamasının ardından, şehir içi ulaşımda da kısıtlamalara gidiliyor.

İstanbul'da salgını önlemek amacıyla toplu ulaşımda yapılan kısıtlamalara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'da toplu ulaşımda yeni önlemler

METRO SEFERLERİ AKŞAM 9'DA BİTİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"6 Nisan Pazartesi'den itibaren, metro seferleri sadece 21.00’e kadar yapılacaktır. Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir."

İstanbul'da toplu ulaşımda yeni önlemler

İstanbul'da toplu ulaşımda yeni önlemler

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