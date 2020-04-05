1 İstanbul'da toplu ulaşımda yeni önlemler 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren metro seferleri, saat 21.00'e kadar yapılacak.

2 İspanya’da korona vakası görülmeyen tek kasaba: Zahara Sevilla ile Cebelitarık arasında kalan Zahara de la Sierra kasabası, şu ana kadar ülkede koronavirüs vakasının görülmediği tek bölge oldu.

3 Batman'da cezaevinde yangın Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde çıkan yangın nedeniyle koğuşlar tahliye edildi.

4 Kayınpederini öldürüp sosyal medyadan paylaştı Mersin'de Mustafa Doktoroğlu, kendisi gibi oto tamircisi olan aralarında husumet bulunduğu kayınpederi Halil Aydın'ı, başından bıçaklayarak öldürdü.

5 Trump korona yüzünden daha fazla ölüm bekliyor ABD Başkanı Trump, ülkesi için korkutan bir açıklama yaptı.

6 İngiltere’de 5 yaşındaki bir çocuk, koronadan öldü İngiltere'de korona virüs nedeniyle 708 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 bin 313'e yükselirken, ölenler arasında 5 yaşında bir çocuk da var.