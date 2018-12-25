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İstanbul'da torbacılara şafak baskını: 40 gözaltı

Farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

DHA | 25.12.2018 - 07:51..
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İl genelinde uyuşturucu satışını engellemek ve tacirleri yakalamak için çalışmalarına devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, toplam 250 polisin katılımıyla 32 ayrı adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı şafak baskınına, Özel Harekat ekipleri de destek verdi.

İstanbul'da torbacılara şafak baskını: 40 gözaltı

Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslerde yapılan kontrol ve aramalar sonucunda, 40 kişinin gözaltına alındığı, yüklü miktarda narkotik madde ele geçirildiği açıklandı. Ekiplerin Esenyurt'ta bir eve girdiği nefes kesen anlar, görüntülere yansıdı.

İstanbul'da torbacılara şafak baskını: 40 gözaltı

YURT DIŞINDAKİ İLK UYUŞTURUCU OPERASYONUNUN DEVAMI

Öte yandan, Sırbistan-Bulgaristan sınırında dün gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye'ye gönderileceği belirlenen 500 bin extasy hap ele geçirilmişti. Türkiye'nin, yurt dışında gerçekleştirdiği ilk operasyon olma özelliği taşıyan operasyonda, elde edilen bilgiler ışığında bu sabah İstanbul'da operasyonun düğmesine basıldığı bilgisine ulaşıldı.

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