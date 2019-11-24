İstanbul'da torbacıya meydan dayağı

İstanbul Kağıthane’de bir genç, çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Gencin, uyuşturucu madde etkisiyle düştüğü öğrenildi. Olay sonrasında gencin arkadaşları, “torbacı” olduğunu iddia ettikleri bir şahsı darp etti.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Çelebi Caddesi'nde, sabah saatlerinde evlerinin pençelerinden aşağıya bakan vatandaşlar bir şahsın yerde kanlar içerisinde hareketsiz yattığını gördü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yerine gelen inceleme ekipleri, hem çatıda hem de gencin düştüğü yerde geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden gencin 25 yaşındaki Emre Topal olduğu tespit edildi.

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4 YILDIR UYUŞTURUCU KULLANIYORDU

Gencin olayın akşamında birlikte uyuşturucu madde kullandığı genç ise polis tarafından gözaltına alındı. Gencin ifadesinde, Emre Topal ile birlikte madde kullandıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

Gencin düştüğü çatının uç kısmının da kırık olduğu gözlendi. Gencin ölümü sonrası olay yerine gelen yakınları yasa boğuldu. Yakınları gencin yaklaşık 4 yıldır uyuşturucu madde kullandığını ve çatıyı yol zannederek düştüğünü söylediler.





''UYUŞTURUCUYA SAVAŞ AÇIYORUM''

Polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü esnada ölen gencin arkadaşları, caddeden geçen bir motosikletliyi tekme atarak yere düşürdü.

Öfkeli kalabalık, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia ettikleri genci tekme tokat darp etti. Yüzü gözü kanlar içerisinde kalan genç koşarak uzaklaşırken, motosikleti ise kalabalık tarafından tekmelenerek kullanılamaz hale getirildi. Ardından genci darp edenlerden biri, “Bundan sonra uyuşturucuya savaş açıyorum” diyerek cadde ortasında bağırdı.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cenazesinin Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı öğrenildi.



