İstanbul’da tornavidalı cinayet 1 can aldı

İstanbul'un Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde bir otoparkın önünde bekleyen 29 yaşındaki Emrah Çakmak, kimliği henüz belirsiz bir şahısla tartışmaya başladı ve aralarında kavga çıktı.

Büyüyen kavgada eline tornavida geçiren şahıs, Çakmak’a saplamaya başladı.

VÜCUDUNA 7 KEZ TORNAVİDA SOKTUĞU ADAM ÖLDÜ

Göğsünden 3, sırtından ise 4 adet darbe alan genç adam, yere yığıldı. Tornavidayı saplayan şahıs ise bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Emrah Çakmak’ı Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.





PLAKA TESPİT EDİLDİ, ZANLI ARANIYOR

Zanlının bir otomobille kaçtığını belirleyen polis, aracın plakasını da tespit etti. Polis, zanlının kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.



