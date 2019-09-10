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İstanbul'da trafik magandaları dehşet saçtı

Beyoğlu'nda su dağıtımı yapan ve iş yerinin önünde bulunan trafik magandaları arasında yol verme kavgası çıktı. Çıkan kavgada esnafın burnu kırıldı ve telefonunu çaldırdı.

İHA | 10.09.2019 - 09:49..
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Beyoğlu Irmak Caddesi üzerinde su dağıtımı yapan esnaf, siparişlerini teslim etmek için geldiği bir iş yerinin önünde trafik magandaları ile sözlü olarak bir tartışma yaşadı.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma büyüdü ve trafik magandaları araçtan inerek su dağıtımı yapan esnafın etrafını sardı. Sözlü tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Aracın kapılarını açan trafik magandaları, Cengiz S. isimli esnafı darp etmeye başladı.

İstanbul'da trafik magandaları dehşet saçtı

BURNU KIRILDI

Uğradığı saldırıda Cengiz S.'nin burnu kırıldı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören vatandaşlar olay yerine gelerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

BİR DE ÜSTÜNE CEP TELEFONUNU ÇALDILAR

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında trafik magandasının bir tanesi Cengiz S.'nin cep telefonunu çaldı. Magandalar daha sonra geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Beyoğlu’nda trafik magandaları esnafı darp etti VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Uğradığı saldırı sonucu darp edilen Cengiz S. olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kavganın trafikte yol verme meselesinden çıktığı iddia edildi. Polis, olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da trafik magandaları dehşet saçtı

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