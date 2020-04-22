İstanbul'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından, trafik yoğunluğu gözle görülür oranda azalmıştı.

Bugün gece saat 00.00’da başlayacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşların mesainin bitimiyle birlikte araçlarıyla trafiğe çıkması yoğunluğa neden oldu.

İstanbul'da trafik salgın öncesi günlerini hatırlattı VİDEO



YOĞUNLUK KORONA ÖNCESİ GÜNLERİ HATIRLATTI

İstanbul’un bazı bölgelerinde trafikteki yoğunluk koronavirüs öncesindeki alışılmış haline geri döndüğü görüldü.

Trafikte oluşan yoğunluk ise drone ile havadan görüntülenirken, bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.